Ñorquinco: avanzan las obras para garantizar el acceso al agua en zonas rurales

El Municipio y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro trabajan en conjunto para mejorar la disponibilidad de agua destinada al consumo y a las actividades productivas de las familias rurales.

En el departamento Ñorquinco se desarrollaron distintas acciones destinadas a garantizar el acceso al agua para pobladores rurales, a partir del trabajo articulado entre el Municipio de Ñorquinco y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Las tareas tienen como principal objetivo asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para usos domésticos y productivos en establecimientos rurales, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las familias y acompañando el desarrollo de sus actividades productivas.

En esta oportunidad se realizaron trabajos de captación de vertientes ubicadas en zonas de altura, permitiendo aprovechar fuentes de agua disponibles en el territorio. También se avanzó en la puesta en funcionamiento de sistemas solares destinados a la elevación y distribución del recurso hídrico.

Las intervenciones estuvieron a cargo del técnico Leonel Jenks, junto con personal del Municipio de Ñorquinco y los propios productores beneficiarios, quienes participaron activamente de las tareas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones, especialmente en las zonas rurales donde el acceso al agua constituye un recurso fundamental tanto para las familias como para el sostenimiento de la producción.

El trabajo conjunto entre organismos provinciales, el Municipio y los productores permite avanzar en soluciones concretas y adaptadas a las necesidades del territorio, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de las comunidades rurales de Ñorquinco.