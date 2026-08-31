IPROSS amplía el nuevo circuito para estudios por imágenes

El IPROSS amplía desde el 1 de septiembre al Alto Valle y Valle Medio el nuevo circuito para autorizar estudios por imágenes, que también alcanza a afiliados de San Antonio Oeste y la Región Sur a través de Federación Médica y permite realizar las gestiones directamente con el prestador, sin concurrir a una delegación.
El nuevo circuito, implementado inicialmente en Viedma, se amplía a partir del 1 de septiembre al Alto Valle y Valle Medio, y también alcanza a afiliados de San Antonio Oeste y la Región Sur a través de Federación Médica.
De esta manera, la persona afiliada solo debe concurrir al prestador con la orden médica. El prestador gestiona digitalmente la autorización de la práctica a través del sistema del IPROSS.
Una vez autorizada, se realiza el estudio y el coseguro se registra automáticamente en la cuenta corriente del afiliado, evitando que deba realizar previamente el trámite en una delegación.
Un trámite menos para acceder a la prestación
El nuevo circuito elimina un paso presencial y permite que la gestión de la autorización se realice directamente entre el prestador y el IPROSS.
El procedimiento es simple
- El profesional tratante emite la orden médica.
- El afiliado concurre directamente al prestador.
- El prestador gestiona la autorización mediante el sistema del
- IPROSS.
- Se realiza el estudio.
- El coseguro se registra automáticamente en la cuenta corriente del afiliado.
- La modalidad aplica exclusivamente a estudios de diagnóstico por imágenes.
“Estamos trabajando para que cada vez más gestiones sean simples para nuestros afiliados y para que puedan acceder a sus prestaciones sin trámites innecesarios. Esta transformación comenzó en Viedma y ahora damos un nuevo paso para extenderla a distintas regiones de la provincia, con el objetivo de llegar progresivamente a todo Río Negro”, señaló la presidenta del IPROSS, Ivana Porro.
Un proceso que se extiende a toda la provincia
Para hacer posible este nuevo circuito, además del desarrollo y la implementación de los sistemas necesarios, el IPROSS llevó adelante un proceso de capacitación y adecuación con los prestadores, para que puedan gestionar las autorizaciones de manera digital.
Con la incorporación del Alto Valle, Valle Medio, San Antonio Oeste y la Región Sur, solo resta la Zona Andina para completar la implementación provincial. El IPROSS estima que esta última etapa podrá concretarse durante octubre, una vez finalizado el proceso de adecuación y capacitación necesario.
Este trabajo continuará acompañando a los prestadores en la incorporación de la nueva modalidad, con el objetivo de extender el circuito a toda la provincia.
La ampliación forma parte del proceso de transformación y modernización del IPROSS, orientado a reducir trámites presenciales y brindar una atención más cercana, simple y accesible a las personas afiliadas.