IPROSS amplía el nuevo circuito para estudios por imágenes

El IPROSS amplía desde el 1 de septiembre al Alto Valle y Valle Medio el nuevo circuito para autorizar estudios por imágenes, que también alcanza a afiliados de San Antonio Oeste y la Región Sur a través de Federación Médica y permite realizar las gestiones directamente con el prestador, sin concurrir a una delegación.

El nuevo circuito, implementado inicialmente en Viedma, se amplía a partir del 1 de septiembre al Alto Valle y Valle Medio, y también alcanza a afiliados de San Antonio Oeste y la Región Sur a través de Federación Médica.

De esta manera, la persona afiliada solo debe concurrir al prestador con la orden médica. El prestador gestiona digitalmente la autorización de la práctica a través del sistema del IPROSS.

Una vez autorizada, se realiza el estudio y el coseguro se registra automáticamente en la cuenta corriente del afiliado, evitando que deba realizar previamente el trámite en una delegación.

Un trámite menos para acceder a la prestación

El nuevo circuito elimina un paso presencial y permite que la gestión de la autorización se realice directamente entre el prestador y el IPROSS.

El procedimiento es simple

El profesional tratante emite la orden médica.

El afiliado concurre directamente al prestador.

El prestador gestiona la autorización mediante el sistema del

IPROSS.

Se realiza el estudio.

El coseguro se registra automáticamente en la cuenta corriente del afiliado.

La modalidad aplica exclusivamente a estudios de diagnóstico por imágenes.

“Estamos trabajando para que cada vez más gestiones sean simples para nuestros afiliados y para que puedan acceder a sus prestaciones sin trámites innecesarios. Esta transformación comenzó en Viedma y ahora damos un nuevo paso para extenderla a distintas regiones de la provincia, con el objetivo de llegar progresivamente a todo Río Negro”, señaló la presidenta del IPROSS, Ivana Porro.

Un proceso que se extiende a toda la provincia

Para hacer posible este nuevo circuito, además del desarrollo y la implementación de los sistemas necesarios, el IPROSS llevó adelante un proceso de capacitación y adecuación con los prestadores, para que puedan gestionar las autorizaciones de manera digital.

Con la incorporación del Alto Valle, Valle Medio, San Antonio Oeste y la Región Sur, solo resta la Zona Andina para completar la implementación provincial. El IPROSS estima que esta última etapa podrá concretarse durante octubre, una vez finalizado el proceso de adecuación y capacitación necesario.

Este trabajo continuará acompañando a los prestadores en la incorporación de la nueva modalidad, con el objetivo de extender el circuito a toda la provincia.

La ampliación forma parte del proceso de transformación y modernización del IPROSS, orientado a reducir trámites presenciales y brindar una atención más cercana, simple y accesible a las personas afiliadas.