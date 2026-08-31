Ríos: “La Provincia garantiza el trabajo de los rionegrinos en Calcatreu”

El Ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, destacó el tercer despacho de oro y plata realizado por el proyecto minero Calcatreu y remarcó que la continuidad de la actividad se desarrolla bajo las condiciones establecidas por la Provincia, con la incorporación de 30 trabajadores de Ingeniero Jacobacci y el compromiso de continuar con las capacitaciones a la comunidad.

“Acompañamos desde el día uno los proyectos que se desarrollan en la provincia, pero siempre que beneficien a los rionegrinos”, sostuvo Ríos, al destacar la continuidad de la producción de Calcatreu y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en materia laboral.

En este sentido, explicó que la normativa provincial establece que el 80% de los trabajadores afectados a estos proyectos deben ser rionegrinos. A partir de las gestiones realizadas por la Provincia, se regularizaron las condiciones laborales y se concretó la incorporación de 30 trabajadores de Ingeniero Jacobacci, además del compromiso de continuar con las capacitaciones destinadas a la comunidad.

Ríos remarcó que el tercer despacho de oro y plata se realiza en este marco, con las condiciones requeridas por Río Negro cumplidas y con el objetivo de que la actividad productiva genere beneficios concretos para los trabajadores y las comunidades de la provincia.

La intervención provincial permitió establecer y hacer cumplir las condiciones necesarias para la continuidad de la actividad, manteniendo como prioridad la incorporación de mano de obra local y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa.

“Lo que queda claro es que la Provincia inspecciona, resguarda y exige que se cumplan los compromisos asumidos para garantizar que los proyectos de gran envergadura que estamos impulsando respeten que el beneficio sea para los rionegrinos”, afirmó