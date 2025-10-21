IPROSS reitera la advertencia sobre fraudes digitales

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) advierte a sus afiliadas y afiliados sobre intentos de estafa virtual que se realizan utilizando la imagen institucional de la Obra Social. Desde la última semana se detectaron nuevos casos en los que delincuentes se hacen pasar por representantes del IPROSS para obtener datos personales y acceder a información bancaria.

Estas maniobras se desarrollan principalmente a través de llamadas o mensajes de WhatsApp, en los que los estafadores utilizan nombres, logotipos o imágenes del Instituto para dar apariencia de legitimidad. En algunos casos, se solicita a las víctimas el ingreso de códigos o datos bancarios, bajo pretexto de gestionar reintegros, bonos o beneficios inexistentes.

El IPROSS aclaró que no realiza gestiones económicas, pagos ni actualizaciones de datos personales por teléfono, mensajes ni redes sociales, y recuerda que toda comunicación oficial se realiza exclusivamente por los canales institucionales.

Consejos para evitar ser víctima de fraudes digitales

No brindar datos personales, bancarios o contraseñas por teléfono, mensajes o redes sociales.

No descargar aplicaciones ni acceder a enlaces o códigos enviados por desconocidos.

Verificar siempre la identidad de quien realiza el contacto y consultar ante cualquier duda.

Recordar que el Ipross nunca solicita transferencias, depósitos ni instalación de programas externos.

Comunicarse únicamente a través de los canales oficiales del Instituto.

Canales oficiales del IPROSS

Los canales oficiales de la Obra Social son https://ipross.rionegro.gov.ar, telefónicamenta al 08003334776 o por WhatsApp al 2920475511

El IPROSS reitera su compromiso con la seguridad y la transparencia en la atención de sus afiliadas y afiliados, y solicita a la comunidad mantenerse alerta ante cualquier intento de contacto sospechoso que utilice indebidamente su nombre o imagen.