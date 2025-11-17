ARSA advierte sobre nuevos intentos de estafas en distintas localidades

Aguas Rionegrinas advierte a sus usuarios ante la detección de nuevos intentos de estafas que se han registrado en los últimos días en distintas localidades de la provincia.

Personas ajenas a la empresa intentaron hacerse pasar por personal de Aguas Rionegrinas, ofreciendo supuestas obras o servicios a cambio de dinero.

Desde la empresa se recuerda que ningún trabajador o trabajadora de Aguas Rionegrinas está autorizado a solicitar dinero, datos personales o bancarios (como CBU, CVU o números de cuenta) para la realización de obras, trámites o gestiones vinculadas al servicio.

De acuerdo con una investigación interna, se presume que los estafadores también estarían utilizando mensajes y respuestas en nombre de la empresa desde teléfonos con características 0291, 011 y otras características, intentando obtener información sensible mediante engaños.

Aguas Rionegrinas reafirma que el único canal oficial de atención digital es el chatbot de WhatsApp 2920-40-2808, para que las y los usuarios puedan realizar reclamos o consultas sobre los servicios de agua y cloacas de manera segura y directa.

Se solicita a la comunidad mantenerse atenta, verificar siempre la identidad de quienes se presentan en nombre de Aguas Rionegrinas y denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades locales o en las oficinas comerciales más cercanas.