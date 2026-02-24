Comenzó la producción de plantines del Programa Invernaderos para la Región Sur

El equipo técnico del Programa Invernaderos inició el armado de plantines de la temporada otoño-invierno en el vivero provincial ubicado en Viedma, en el marco de las acciones de fortalecimiento destinadas a los espacios de aprendizaje y producción de las familias que forman parte de la iniciativa.

La producción incluye plantines de brócoli, acelga, coliflor, lechuga y espinaca, variedades adaptadas a la temporada y pensadas para potenciar el desarrollo de hortalizas frescas en los meses de temperaturas más bajas.

Estos plantines serán destinados a los invernaderos de la Región Sur, con el objetivo de anticipar la producción de otoño-invierno y acompañar el trabajo que realizan las familias en cada localidad. “Buscamos que esta entrega permita adelantar los tiempos de siembra, fortalecer la producción familiar y promover el autoconsumo de hortalizas frescas durante toda la temporada”, señalaron desde el equipo técnico.

La distribución se realizará en dos etapas. Una primera entrega alcanzará a la zona comprendida entre San Antonio Oeste y Maquinchao, mientras que una segunda instancia estará destinada a localidades desde Ingeniero Jacobacci hacia el oeste provincial.

De esta manera el Gobierno de Río Negro, a través del Programa Invernaderos, busca que las familias rionegrinas puedan continuar capacitándose en el cultivo de sus propios alimentos y seguir produciendo hortalizas frescas durante los meses de más frío.