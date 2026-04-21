Invernaderos: nueva recorrida con capacitaciones y entrega de plantines

El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una nueva recorrida del programa Invernaderos en la Zona Andina y la Región Sur, con el objetivo de fortalecer los espacios de producción familiar y comunitaria en distintas localidades de la provincia.

Durante la visita a El Bolsón se realizó una instancia de capacitación técnica en producción bajo cubierta, orientada a mejorar el manejo de los invernaderos y optimizar los procesos de siembra y cultivo.

En tanto, en el resto de las localidades se desarrollaron charlas, relevamientos y acompañamiento a las familias que forman parte del programa.

Las actividades incluyeron además la entrega de plantines de temporada otoño-invierno, entre ellos brócoli, puerro, espinaca y lechuga, con el fin de impulsar la producción local y garantizar el acceso a alimentos frescos.

La recorrida abarcó localidades como Valcheta, Sierra Colorada, Maquinchao, Los Menucos, El Bolsón y Aguada de Guerra, donde los equipos técnicos trabajaron de manera directa con las familias, relevando necesidades y brindando herramientas para fortalecer cada proyecto productivo.

Estas acciones se enmarcan en el acompañamiento integral que el programa Invernaderos desarrolla en todo el territorio, promoviendo la producción de alimentos y el aprendizaje en torno al cultivo.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa impulsando políticas públicas que fortalecen la producción familiar, promueven la seguridad alimentaria y acompañan a las comunidades en el desarrollo de sus propios alimentos en cada región de la provincia.