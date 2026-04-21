María Sol Canalda, nueva Secretaria de Turismo de Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck designó a María Sol Canalda al frente de la Secretaría de Turismo de la provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Canalda vive en Bariloche hace muchos años y construyó su carrera dentro de la industria turística y hotelera. Se formó en administración hotelera en la Ecole La Suisse, se especializó en marketing digital, gestión comercial y revenue management, y habla cinco idiomas. Fue presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de Bariloche y amplió su experiencia internacional en VIK Chile, uno de los proyectos de hospitalidad y enoturismo de lujo más destacados de la región.

“Asumo esta responsabilidad con enorme compromiso y entusiasmo, poniendo toda mi experiencia al servicio del fortalecimiento y desarrollo turístico de Río Negro, acompañando a cada región y a quienes hacen del turismo una actividad clave en la provincia”, expresó María Sol Canalda.

“Río Negro es mar, valle, río y cordillera, pero sobre todo es el trabajo de su gente y de sus productores en cada región. Esa identidad, que va de la costa atlántica a la cordillera, es la que nos permite competir con cualquier destino del mundo. Sobre esa base, vamos a seguir desarrollando el turismo en toda la provincia”, señaló el Ministro Carlos Banacloy.

Su incorporación se da en un momento estratégico para la provincia, con la temporada de invierno en el horizonte y la cordillera posicionándose como uno de los destinos de nieve más convocantes de América Latina.