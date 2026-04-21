Proponen otorgar puntaje especial a docentes formados en Río Negro

Un proyecto de ley presentado por la legisladora Soraya Yauhar propone asignar un puntaje especial a aquellos docentes que hayan cursado sus estudios en Institutos de Formación Docente de la provincia de Río Negro.

La iniciativa destaca la importancia de la formación brindada en estos institutos, considerando su vinculación directa con la realidad social, cultural, económica y productiva del territorio provincial.

Asimismo, el proyecto contempla a docentes egresados de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de Río Negro, instituciones con fuerte presencia en la provincia.

En este sentido, la propuesta se enmarca en los desafíos actuales de la educación rionegrina, orientados a diseñar e implementar nuevas políticas públicas que fortalezcan la formación docente, promoviendo el conocimiento del entorno donde se inserta la escuela y de los contextos socioproductivos, culturales y políticos.

El objetivo es que los docentes puedan adaptar sus prácticas pedagógicas a la realidad de los estudiantes, incrementando la motivación y la relevancia de los aprendizajes en niños, niñas y jóvenes.

De prosperar, la iniciativa implicaría una modificación en el Estatuto del Personal Docente, incorporando este puntaje diferencial para quienes se hayan formado en las instituciones mencionadas.