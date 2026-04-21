Temperaturas extremas en Mencué: registraron -9°C

La localidad de Mencué registró una temperatura mínima de -9,1°C, según datos de la base meteorológica, reflejando la intensidad de las condiciones invernales en la región.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos y vecinas tomar las precauciones necesarias para resguardarse del frío extremo, especialmente en hogares y zonas rurales.

El comisionado Carlos Vertiz brindó una serie de recomendaciones: “Abrigarse bien, proteger a niños y adultos mayores, y resguardar animales y cañerías”.

Las bajas temperaturas forman parte del invierno característico de la región, por lo que se insiste en la importancia de extremar los cuidados para evitar complicaciones en la salud y en las viviendas.