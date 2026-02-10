Presentaron en Los Menucos dos nuevos proyectos metalíferos en exploración

La semana pasada, en Los Menucos, autoridades municipales y provinciales se reunieron con representantes de Trendix Mining y Mansfield para coordinar el inicio de exploración de los proyectos Cerro Choique y Dos Lagunas y definir próximos pasos.

Los Menucos fue sede de una reunión de trabajo entre autoridades municipales, provinciales y representantes de las empresas que impulsan los proyectos metalíferos Cerro Choique y Dos Lagunas, actualmente en etapa inicial de exploración.

Del encuentro participaron la intendenta Mabel Yahuar y la legisladora provincial Soraya Yahuar; por Trendix Mining SRL estuvo presente su CEO, Diego Heredia; y por Mansfield Minera S.A. (empresa asociada) participaron el responsable de Exploración Geológica, Daniel Hughes y el gerente operativo, Jorge Kesting, junto a referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro.

Plan de trabajo y enfoque ambiental

Durante la reunión, las empresas presentaron el plan previsto para la exploración, que incluye prospección geológica, relevamientos superficiales y estudios ambientales de base, bajo el cumplimiento de la normativa vigente.

En paralelo, se remarcó la importancia de sostener un diálogo abierto con superficiarios y vecinos del área de influencia, con información clara sobre objetivos y alcances de las actividades.

Articulación territorial y licencia social

Desde la Secretaría de Minería se indicó que este tipo de instancias se enmarcan en una política de articulación territorial, que prioriza la construcción de licencia social, la participación comunitaria y el acompañamiento institucional del desarrollo de proyectos mineros sustentables.

Las autoridades locales destacaron el valor de sostener espacios de coordinación interinstitucional, con foco en responsabilidad ambiental, transparencia informativa y beneficios concretos para la comunidad.

Los proyectos “Cerro Choique” y “Dos Lagunas” son una iniciativa de exploración orientada a identificar recursos metalíferos con minerales de interés: oro y plata, en el sudeste de Los Menucos.

En esta etapa inicial se prevén, entre otras tareas, muestreos geoquímicos, prospección geofísica, mapeo geológico y el diseño de la línea de base ambiental.