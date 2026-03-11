La Policía de Río Negro recibió 600 chalecos antibalas

La Policía de Río Negro sumó 600 chalecos antibalas que comenzarán a ser distribuidos entre los efectivos que patrullan calles, rutas y barrios de toda la provincia, un equipamiento clave para reforzar la seguridad del personal que trabaja a diario en tareas de prevención y operativos.

La entrega, que fue anunciada días atrás por el Gobernador Alberto Weretilneck, forma parte de una política de fortalecimiento del equipamiento que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y se concretó con una inversión provincial de $350 millones.

El nuevo material balístico permitirá ampliar la cobertura de protección para agentes que cumplen funciones operativas en distintas ciudades rionegrinas. Los uniformados realizan patrullajes, controles vehiculares y procedimientos de seguridad en zonas urbanas y rurales, donde la protección personal resulta fundamental. Además, el equipamiento también está pensado para acompañar la incorporación de nuevo personal, ya que permitirá cubrir a nuevos aspirantes que se incorporan a unidades policiales de toda la provincia.

En ese contexto, el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó la importancia de la incorporación del nuevo equipamiento para el personal policial. Aseguró que serán distribuidos en partes iguales entre mujeres y hombres y remarcó que el objetivo es garantizar que los efectivos cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su tarea en la vía pública. “El Estado se encarga de proveer los uniformes y todos los elementos necesarios para que el personal policial pueda desempeñar su tarea de la mejor manera posible”, sostuvo.

No es casual la distribuicón en partes iguales entre mujeres y hombres, ya que va en línea con la creciente participación del personal femenino en patrullajes, brigadas y tareas operativas en distintas localidades del Alto Valle, la Zona Atlántica, la cordillera y la Región Sur.

Al mismo tiempo, el Ministro explicó que la compra forma parte de un proceso planificado que demandó varios meses de trabajo administrativo y técnico. “Estos procesos de licitación llevan entre cuatro y cinco meses de trabajo, por lo que forman parte de una planificación previa”, señaló.

Mientras tanto, en distintas dependencias policiales de la provincia ya comenzaron a organizar la distribución del nuevo equipamiento para que llegue rápidamente a los efectivos que realizan tareas operativas en la vía pública.

Finalmente, Jara afirmó que la inversión forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer el trabajo policial y mejorar las condiciones en las que se desempeñan los agentes.