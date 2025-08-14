Importantes anuncios de obra pública para Los Menucos

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, recibió la visita del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, quien, como es habitual, compartió un momento de diálogo y recorrida por la localidad, siempre atento al avance de las obras y a las necesidades de la comunidad.

En esta oportunidad, el ministro anunció dos novedades relevantes:

Pavimento urbano: El 15 de septiembre se realizará la licitación de la obra de pavimentación firmada junto al gobernador Alberto Weretilneck durante su última visita a Los Menucos.

Hospital local: En la primera quincena del mismo mes, técnicos del ministerio llegarán para realizar el relevamiento correspondiente a la remodelación, refuncionalización y ampliación del hospital, una obra clave para seguir mejorando el servicio de salud.

Una vez más, municipio y provincia trabajan juntos para concretar obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.