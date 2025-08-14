Los Menucos Noticia del día Regionales

Importantes anuncios de obra pública para Los Menucos

Ricardo Manrique 2 días ago

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, recibió la visita del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, quien, como es habitual, compartió un momento de diálogo y recorrida por la localidad, siempre atento al avance de las obras y a las necesidades de la comunidad.

En esta oportunidad, el ministro anunció dos novedades relevantes:

  • Pavimento urbano: El 15 de septiembre se realizará la licitación de la obra de pavimentación firmada junto al gobernador Alberto Weretilneck durante su última visita a Los Menucos.
  • Hospital local: En la primera quincena del mismo mes, técnicos del ministerio llegarán para realizar el relevamiento correspondiente a la remodelación, refuncionalización y ampliación del hospital, una obra clave para seguir mejorando el servicio de salud.

Una vez más, municipio y provincia trabajan juntos para concretar obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci: avanza la obra del Proyecto “Cortizo Sur”

jue Ago 14 , 2025
En el marco de la primera etapa del Proyecto “Cortizo Sur”, el personal municipal procedió a la colocación de diatomita en un primer tramo del bulevar Cortizo en el acceso de la Ruta Nacional 23. Esta es una iniciativa conjunta del Municipio Jacobacci y la Fundación Ideas de Meseta. El […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias