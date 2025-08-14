Jacobacci: avanza la obra del Proyecto “Cortizo Sur”

En el marco de la primera etapa del Proyecto “Cortizo Sur”, el personal municipal procedió a la colocación de diatomita en un primer tramo del bulevar Cortizo en el acceso de la Ruta Nacional 23.

Esta es una iniciativa conjunta del Municipio Jacobacci y la Fundación Ideas de Meseta. El proyecto “Cortizo Sur” tiene como objetivo principal poner en valor los minerales presentes en nuestra región y rescatar la historia geológica que estos representan, fortaleciendo así el vínculo entre nuestro patrimonio natural y la identidad local.

Las tareas fueron ejecutadas de manera coordinada por la secretaria de Desarrollo Sustentable con las áreas de Producción y Recomposición Ambiental y la secretaria de Gobierno, áreas de Seguridad Vial y Servicios Públicos, con la colaboración activa de integrantes de la Fundación y de la empresa Sol Minerales. Esta última aportó el material utilizado, proveniente de su cantera, reafirmando el compromiso del sector privado con el desarrollo sostenible y la puesta en valor de los recursos regionales.