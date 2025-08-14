Aporte municipal para fortalecer la representación cultural de Pilcaniyeu

La intendenta Daniela Cornejo realizó un aporte de $400.000 destinado a cubrir parte de los gastos del viaje que llevará adelante un grupo de vecinos de la zona rural que integran Cultura Rural Patagónica.

En el día de hoy, los integrantes de este grupo partieron rumbo a la ciudad de Comodoro Rivadavia para participar en Expoturismo 2025, donde representarán a Pilcaniyeu y a las zonas rurales con orgullo. Durante el evento, presentarán muestras que reflejan la identidad cultural y productiva de nuestra comunidad, fortaleciendo la difusión de nuestras tradiciones y el trabajo de nuestros productores.

Desde el municipio, se destaca la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que permiten mostrar al país y al mundo la riqueza cultural de nuestra región.