Avanzan las obras clave para el desarrollo urbano de Los Menucos

Ricardo Manrique 2 horas ago

El Gobierno de Río Negro avanza en Los Menucos con obras de infraestructura clave financiadas por la Provincia. Se trata de la Agencia de Recaudación Tributaria, la construcción de viviendas a través del IPPV, el sistema de desagües pluviales y la pavimentación de calles, esta última una de las obras centrales para la transformación urbana de la localidad.

En este marco, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, visitó Los Menucos y, junto a la Intendenta Mabel Yahuar, recorrió y supervisó las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución con financiamiento provincial.

La Intendenta Mabel Yahuar destacó la importancia de este proceso conjunto: “Hemos elegido desde el Municipio estas obras estratégicas para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso estamos contentos y muy orgullosos con el acompañamiento de nuestro Gobernador Alberto Weretilneck, porque se brinda trabajo a la gente y se dinamiza la economía local.”

Por su parte, el Ministro Alejandro Echarren subrayó el avance y el alcance de las obras en marcha: “Recorrimos las obras más importantes de la localidad, como la de pavimento urbano financiado con recursos provinciales. Además, con la nueva oficina de la Agencia de Recaudación, la Provincia podrá ofrecer mejores servicios a los vecinos, junto con la ejecución de 12 viviendas a través del IPPV.”

El Ministro también destacó el trabajo articulado con el Municipio: “Trabajamos junto al Municipio para brindar una mejor calidad de vida a la gente, con un gran trabajo de Mabel y todo el equipo municipal, y lo vemos reflejado en cada visita que hacemos.”

La jornada reafirmó el compromiso del Gobierno de Río Negro de acompañar a la comunidad con proyectos estratégicos que fortalecen los servicios públicos, promueven el desarrollo urbano y generan empleo local.

