Humo y Memoria: una experiencia donde cada sabor cuenta una historia

El próximo domingo 5 de julio, la Municipalidad de Pilcaniyeu te invita a participar de “Humo y Memoria”, una propuesta gastronómica y cultural que busca reencontrarnos con los aromas, las recetas y los recuerdos que forman parte de nuestra identidad.

Con la participación de 11 cocineros y cocineras, cada preparación estará acompañada por un relato, una anécdota o una memoria compartida, transformando cada degustación en un viaje a los sabores de la infancia y a las tradiciones que identifican a la Línea Sur.

La jornada comenzará a las 10:30 horas en el Campo de Jineteadas El Pinar, donde también habrá música en vivo y tabiada, creando un espacio de encuentro para disfrutar en familia y con amigos.

La degustación será libre y gratuita. Solo es necesario llevar cubiertos (no hace falta llevar plato).

Te esperamos para vivir una experiencia donde la gastronomía, la cultura y la memoria se encuentran en cada bocado