Finalizó la capacitación de arbitraje de futsal en Jacobacci

Con la entrega de certificados, finalizó la capacitación de arbitraje de futsal impulsada por el Municipio de Jacobacci, una propuesta destinada a fortalecer la formación deportiva y ampliar las oportunidades de capacitación para la comunidad.

El acto fue encabezado por el intendente José Mellado, quien acompañó el cierre de esta primera instancia formativa, dictada por el instructor nacional Héctor Saldaño.

La capacitación combinó contenidos teóricos y prácticas en campo, y contó con la participación de 18 personas, entre ellas vecinos y vecinas de Jacobacci, además de dos participantes provenientes de Mencué.

Esta iniciativa representa el comienzo de un programa de formación arbitral que el Municipio continuará desarrollando con nuevas capacitaciones en distintas disciplinas, como handball, vóley y otros deportes que se practican en la comunidad, con el objetivo de seguir fortaleciendo el deporte local y generar nuevas herramientas para quienes deseen desempeñarse en el arbitraje.

También participaron de la entrega de certificados el secretario de Relaciones Institucionales, Cultura, Deporte y Culto, Aníbal Rojas, y el coordinador del Área de Deportes, Marcos Poltronieri.