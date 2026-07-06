Pilcaniyeu vivió la primera edición de “Humo y Memoria”

Con una importante participación de vecinos, vecinas y visitantes, Pilcaniyeu celebró la primera edición de “Humo y Memoria”, una propuesta que combinó gastronomía, cultura y tradición en el Campo de Jineteadas “El Pinar”.

La iniciativa reunió a cocineros y cocineras de la localidad, quienes compartieron recetas tradicionales que forman parte del patrimonio gastronómico de la región. Guiso de lentejas, carbonada, pancutra, empanadas, tortas fritas con chicharrón y otras preparaciones fueron las protagonistas de una jornada en la que cada plato estuvo acompañado por un relato, permitiendo revivir historias y recuerdos a través de los sabores.

Además de las degustaciones, el público disfrutó de actividades recreativas como tabiada, tejo y espectáculos de música en vivo, en un ambiente de encuentro y camaradería que convocó a familias y visitantes.

La intendenta Daniela Cornejo destacó la participación de la comunidad y agradeció especialmente a cada cocinero y cocinera por compartir sus recetas y su tiempo, así como a todas las personas que colaboraron en la organización del evento.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta buscó revalorizar las costumbres, fortalecer la identidad local y generar espacios de encuentro donde la memoria colectiva se transmite a través de la gastronomía y las tradiciones populares.