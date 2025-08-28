Jacobacci Noticia del día Regionales

La UNRN trabajó la recuperación de documentación ferroviaria histórica de Jacobacci

Ricardo Manrique 3 horas ago

El personal de mantenimiento de la Universidad Nacional de Río Negro, llevó este martes a la estación de tren de Bariloche las cajas con el archivo ferroviario, para que sea devuelto a Jacobacci, donde habían sido encontrados.

La UNRN trabajó la recuperación de documentación ferroviaria histórica de Ingeniero Jacobacci, hallada en 2009 en un vagón abandonado. Tras 15 años de clasificación y análisis finalmente fueron devueltos como patrimonio de esa ciudad.

Los documentos, fechados entre 1930 y 1960, incluyen boletines, registros de carga y libros de asistencia se clasificaron y guardaron en 75 cajas.

El trabajo de rescate y conservación fue realizado por docentes, estudiantes de las carreras de Ciencias Antropológicas y Letras, con apoyo del Archivo General de la Nación y el Instituto de Investigación en Diversidad y Cambio Social (IIDYPCA-UNRN/CONICET))

La Universidad impulsó la restitución del archivo a la comunidad y la creación de un museo ferroviario. Su valor radica en su triple propósito: resguardar derechos, permitir la investigación y contribuir a la construcción de la identidad regional y comunitaria.

Más de 50 estudiantes, docentes e investigadores participaron en el trabajo de recuperación, organización y preservación del material, formando nuevas generaciones en prácticas archivísticas principalmente de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas.

Estos documentos permiten reconstruir trayectorias laborales, fortalecer la investigación histórica y reafirmar la importancia de los archivos para la vida democrática.

Ayer esos archivos volvieron a Jacobacci en el tren, para ser parte de la historia viva de la comunidad.

