Se pone en marcha el Vagón Educativo

Con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se anunció en Viedma el regreso del Vagón Educativo, una iniciativa que le permitirá a más de 1.000 estudiantes de niveles primario y secundario viajar y conocer diversos destinos de la provincia, atravesando la provincia entre el mar y la cordillera.

En 2025, se espera que 150 chicos y chicas por viaje se trasladen en este servicio durante septiembre, octubre y noviembre, en una experiencia que combina aprendizaje, turismo y cultura.

Durante el acto de anuncio, el Gobernador Weretilneck, afirmó que el Vagón Educativo es uno “de los grandes orgullos rionegrinos” y destacó el rol fundamental que cumple para las y los estudiantes que podrán conocer a la provincia desde una perspectiva pedagógica y recreativa.

Asimismo, el Presidente del tren patagónico, Roberto López, agradeció la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck y preponderó esta iniciativa: “Es una propuesta que se viene desarrollando año tras año. Integra muchas localidades y sociedades y siempre hablamos de educación. Para nosotros siempre brindar este servicio y estar como nexo para seguir acompañando a las provincias es muy importante”.

Por su parte, el Vocal Gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Fabio Sosa dijo que “esta es una gran oportunidad para que los alumnos de nuestra provincia puedan, a partir de sus proyectos pedagógicos en las escuelas, recorrer de la cordillera al mar y del mar a la cordillera”.

Gracias al Plan Integral de Trabajo y Mantenimiento impulsado por el Tren Patagónico, los servicios de la empresa provincial se mantienen activos y en crecimiento, lo que permite sostener y fortalecer este programa conjunto entre el Tren Patagónico, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno, Modernización, Trabajo y Turismo.

Las salidas del Vagón Educativo 2025 se desarrollarán durante tres meses, conectando diferentes puntos de la provincia y permitiendo que estudiantes recorran la diversidad de paisajes y localidades que ofrece Río Negro.