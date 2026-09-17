Generación RN: en Río Negro, las ideas jóvenes toman protagonismo

Generación RN busca acompañar a jóvenes de entre 18 y 35 años de todo Río Negro para que puedan desarrollar sus iniciativas y encontrar herramientas para hacerlas crecer. “Tenemos una juventud con talento”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

Impulsado por la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN), el programa propone un recorrido que combina capacitación, acompañamiento técnico, mentorías especializadas y financiamiento. En cada convocatoria podrán ser seleccionados hasta cinco proyectos, con un capital semilla de $10 millones, ampliable hasta $15 millones de acuerdo con la evaluación técnica.

“Tenemos una juventud con talento, creatividad y capacidad para generar nuevas oportunidades. Desde el Estado tenemos que acompañar esas ideas para que puedan crecer, generar empleo y construir futuro en Río Negro”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

Una de las novedades es la incorporación de un pre-evaluador técnico basado en inteligencia artificial, que permitirá a quienes presenten sus proyectos realizar una primera revisión, recibir recomendaciones y detectar aspectos a mejorar antes de avanzar en el proceso.

Las iniciativas podrán desarrollarse en áreas estratégicas como tecnología, innovación digital, economía del conocimiento, agroindustria, agregado de valor y soluciones ambientales, además de otros proyectos productivos o de servicios con impacto local.

La propuesta busca que el talento joven encuentre un espacio para crear, innovar y generar nuevas oportunidades desde cada territorio de Río Negro, fortaleciendo iniciativas con potencial de crecimiento y arraigo provincial.

Más información: https://www.adern.gob.ar/tramite/programa-generacion-rn/