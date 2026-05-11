Destacada participación de Pilcaniyeu en el 2° Provincial de Patín Artístico

La escuela municipal obtuvo importantes resultados en distintas categorías de iniciación y formación.
La Escuela Municipal de Patín de Pilcaniyeu finalizó con una destacada participación en la segunda fecha del Provincial de Patín Artístico, representando a la localidad con muy buenos resultados en diferentes categorías.
Durante la competencia, las patinadoras locales demostraron compromiso, dedicación y un gran nivel deportivo, logrando importantes ubicaciones en las categorías de iniciación y escuela formativa.
Entre los resultados obtenidos se destacan:
- Sayen Chico Carrasco, en Iniciación 9 años.
- Cataleya San Martín, en Escuela Formativa 12 años.
- Aime Carrasco Rivero y Milagros Cornejo, en Escuela Formativa 13 años.
- Laura Martín, 4° puesto en Escuela Formativa 13 años.
- Maia Bahamonde, 5° puesto en Escuela Formativa 13 años.
- Gimena Moya Rodríguez, 6° puesto en Escuela Formativa 13 años.
- Alma Torres Henríquez, en Escuela Formativa 14 años.
- Antonella Navarrete, en Escuela Formativa 16 años.
Desde el municipio felicitaron a toda la delegación y especialmente a su técnica, Micaela Rivero, por el trabajo realizado y el esfuerzo demostrado en cada presentación.
Asimismo, destacaron la importancia de seguir acompañando el crecimiento del deporte local y el desarrollo de niños, niñas y jóvenes que representan a Pilcaniyeu en competencias provinciales.