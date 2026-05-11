Destacada participación de Pilcaniyeu en el 2° Provincial de Patín Artístico

La escuela municipal obtuvo importantes resultados en distintas categorías de iniciación y formación.

La Escuela Municipal de Patín de Pilcaniyeu finalizó con una destacada participación en la segunda fecha del Provincial de Patín Artístico, representando a la localidad con muy buenos resultados en diferentes categorías.

Durante la competencia, las patinadoras locales demostraron compromiso, dedicación y un gran nivel deportivo, logrando importantes ubicaciones en las categorías de iniciación y escuela formativa.

Entre los resultados obtenidos se destacan:

Sayen Chico Carrasco , en Iniciación 9 años.

, en Iniciación 9 años. Cataleya San Martín , en Escuela Formativa 12 años.

, en Escuela Formativa 12 años. Aime Carrasco Rivero y Milagros Cornejo , en Escuela Formativa 13 años.

y , en Escuela Formativa 13 años. Laura Martín , 4° puesto en Escuela Formativa 13 años.

, 4° puesto en Escuela Formativa 13 años. Maia Bahamonde , 5° puesto en Escuela Formativa 13 años.

, 5° puesto en Escuela Formativa 13 años. Gimena Moya Rodríguez , 6° puesto en Escuela Formativa 13 años.

, 6° puesto en Escuela Formativa 13 años. Alma Torres Henríquez , en Escuela Formativa 14 años.

, en Escuela Formativa 14 años. Antonella Navarrete, en Escuela Formativa 16 años.

Desde el municipio felicitaron a toda la delegación y especialmente a su técnica, Micaela Rivero, por el trabajo realizado y el esfuerzo demostrado en cada presentación.

Asimismo, destacaron la importancia de seguir acompañando el crecimiento del deporte local y el desarrollo de niños, niñas y jóvenes que representan a Pilcaniyeu en competencias provinciales.