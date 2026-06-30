Orgullo Jacobaccino: Santiago Arroyo integra la Selección Argentina de vóley

El deporte de Jacobacci vuelve a tener un representante en la máxima competencia internacional. Santiago Arroyo fue confirmado como parte del plantel de la Selección Argentina de vóley que disputará el Week 3 de la Liga de Naciones (VNL) en Japón.

El cuerpo técnico nacional confirmó la incorporación del líbero jacobaccino al plantel, junto con el regreso del experimentado armador Luciano De Cecco, para afrontar la última etapa de la fase regular del certamen.

Antes de viajar a Japón, la delegación argentina realizará una escala en Italia, donde disputará un partido amistoso frente al seleccionado local el próximo 5 de julio. Posteriormente, desde el 15 de julio, comenzará su participación en el Week 3 de la VNL.

La presencia de Santiago Arroyo en la Selección Argentina representa un enorme orgullo para Jacobacci y para toda la Región Sur, reflejando el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de un deportista formado con pasión y compromiso.

¡Felicitaciones, Santiago! Toda una comunidad acompaña y celebra este nuevo desafío con la camiseta argentina. 🇦🇷🏐