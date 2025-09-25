Jacobacci suma nuevos “Montadores de Tabique y Cielorraso de Placa de Yeso”

El intendente José Mellado encabezó el acto de entrega de certificados y carnets IERIC a los 19 estudiantes que completaron la capacitación en “Montador de Tabique y Cielorraso de Placa de Yeso”, dictada gratuitamente por el tallerista César Pedraza. La formación se concretó a través de la Dirección de Capacitación y Empleo del Municipio, con el acompañamiento de la Fundación UOCRA y la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Del acto participaron las secretarias de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo; de Desarrollo Humano, Alejandra Andrade; las representantes de la Agencia Territorial Bariloche, licenciadas Ana Paula Iparaguirre y Noelia Escobedo; el colaborador gremial de UOCRA Jacobacci, Mario Pichimán, y la coordinadora de la Oficina de Capacitación y Empleo, Marisa Pérez, junto a su equipo.

Durante la ceremonia, Mellado destacó que “es la segunda capacitación que llevamos adelante con la Fundación UOCRA, y es muy importante poder adquirir, acreditar y certificar saberes, lo que hoy es indispensable a la hora de buscar trabajo. Esta capacitación se suma a otras que estamos dictando con distintos organismos y universidades para tener cada vez mayor cantidad de mano de obra calificada en Jacobacci”.

Asimismo, aseguró que “vamos a redoblar la apuesta y a seguir gestionando para traer más capacitaciones como éstas”, felicitando a los nuevos montadores certificados.

Certificados entregados

Recibieron sus certificados y tarjetas IERIC:

Collueque Gonzalo Nicolás

García Héctor Gabriel

Giménez Rocío

Huenuan Andrea Pamela

Ayalef Teresa Agustina

Quintrilef José Manuel

Sotelo José Eustaqueo

Colicheo Pablo Ariel

Pedraza Elena Margarita

Micucci Marcelo

Namuncurá Oscar Agapito

Marileo Rocío de los Ángeles

Beroiz Jonathan Alcides

Laurin Darío Rubén

Vargas Cristina Viviana

Además, también recibirán sus respectivos certificados: