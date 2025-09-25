Jacobacci suma nuevos “Montadores de Tabique y Cielorraso de Placa de Yeso”

El intendente José Mellado encabezó el acto de entrega de certificados y carnets IERIC a los 19 estudiantes que completaron la capacitación en “Montador de Tabique y Cielorraso de Placa de Yeso”, dictada gratuitamente por el tallerista César Pedraza. La formación se concretó a través de la Dirección de Capacitación y Empleo del Municipio, con el acompañamiento de la Fundación UOCRA y la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Del acto participaron las secretarias de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo; de Desarrollo Humano, Alejandra Andrade; las representantes de la Agencia Territorial Bariloche, licenciadas Ana Paula Iparaguirre y Noelia Escobedo; el colaborador gremial de UOCRA Jacobacci, Mario Pichimán, y la coordinadora de la Oficina de Capacitación y Empleo, Marisa Pérez, junto a su equipo.
Durante la ceremonia, Mellado destacó que “es la segunda capacitación que llevamos adelante con la Fundación UOCRA, y es muy importante poder adquirir, acreditar y certificar saberes, lo que hoy es indispensable a la hora de buscar trabajo. Esta capacitación se suma a otras que estamos dictando con distintos organismos y universidades para tener cada vez mayor cantidad de mano de obra calificada en Jacobacci”.
Asimismo, aseguró que “vamos a redoblar la apuesta y a seguir gestionando para traer más capacitaciones como éstas”, felicitando a los nuevos montadores certificados.
Certificados entregados
Recibieron sus certificados y tarjetas IERIC:
- Collueque Gonzalo Nicolás
- García Héctor Gabriel
- Giménez Rocío
- Huenuan Andrea Pamela
- Ayalef Teresa Agustina
- Quintrilef José Manuel
- Sotelo José Eustaqueo
- Colicheo Pablo Ariel
- Pedraza Elena Margarita
- Micucci Marcelo
- Namuncurá Oscar Agapito
- Marileo Rocío de los Ángeles
- Beroiz Jonathan Alcides
- Laurin Darío Rubén
- Vargas Cristina Viviana
Además, también recibirán sus respectivos certificados:
- Ancan Daniel Teorindo
- Juan Gerardo Nicolás
- Quintrilef José Manuel
- Huenul Marcos
- Epuyán Sergio Darío