Jacobacci suma nuevos “Montadores de Tabique y Cielorraso de Placa de Yeso”

Ricardo Manrique 11 horas ago

El intendente José Mellado encabezó el acto de entrega de certificados y carnets IERIC a los 19 estudiantes que completaron la capacitación en “Montador de Tabique y Cielorraso de Placa de Yeso”, dictada gratuitamente por el tallerista César Pedraza. La formación se concretó a través de la Dirección de Capacitación y Empleo del Municipio, con el acompañamiento de la Fundación UOCRA y la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Del acto participaron las secretarias de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo; de Desarrollo Humano, Alejandra Andrade; las representantes de la Agencia Territorial Bariloche, licenciadas Ana Paula Iparaguirre y Noelia Escobedo; el colaborador gremial de UOCRA Jacobacci, Mario Pichimán, y la coordinadora de la Oficina de Capacitación y Empleo, Marisa Pérez, junto a su equipo.

Durante la ceremonia, Mellado destacó que “es la segunda capacitación que llevamos adelante con la Fundación UOCRA, y es muy importante poder adquirir, acreditar y certificar saberes, lo que hoy es indispensable a la hora de buscar trabajo. Esta capacitación se suma a otras que estamos dictando con distintos organismos y universidades para tener cada vez mayor cantidad de mano de obra calificada en Jacobacci”.

Asimismo, aseguró que “vamos a redoblar la apuesta y a seguir gestionando para traer más capacitaciones como éstas”, felicitando a los nuevos montadores certificados.

Certificados entregados

Recibieron sus certificados y tarjetas IERIC:

  • Collueque Gonzalo Nicolás
  • García Héctor Gabriel
  • Giménez Rocío
  • Huenuan Andrea Pamela
  • Ayalef Teresa Agustina
  • Quintrilef José Manuel
  • Sotelo José Eustaqueo
  • Colicheo Pablo Ariel
  • Pedraza Elena Margarita
  • Micucci Marcelo
  • Namuncurá Oscar Agapito
  • Marileo Rocío de los Ángeles
  • Beroiz Jonathan Alcides
  • Laurin Darío Rubén
  • Vargas Cristina Viviana

Además, también recibirán sus respectivos certificados:

  • Ancan Daniel Teorindo
  • Juan Gerardo Nicolás
  • Quintrilef José Manuel
  • Huenul Marcos
  • Epuyán Sergio Darío

