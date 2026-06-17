Maquinchao fue sede de la segunda fecha del torneo de handball de menores

Con una destacada participación de equipos de la Región Sur, se disputó en Maquinchao la segunda fecha del torneo de handball de menores, una jornada que estuvo marcada por la pasión, el compromiso y el entusiasmo de los jóvenes deportistas.

Durante el encuentro, los equipos protagonizaron intensos partidos que permitieron demostrar el crecimiento de la disciplina y el trabajo que se desarrolla en cada una de las localidades participantes.

Posiciones finales

Categoría Femenina

🥇 Sierra Colorada

🥈 Los Menucos

🥉 Escuela Municipal de Maquinchao

🏅 Ramos Mexía

Categoría Masculina

🥇 Sierra Colorada

🥈 Ramos Mexía

🥉 Los Menucos

🏅 Ingeniero Jacobacci

Distinciones de la fecha

Rama Femenina

⭐ Jugadora destacada: Renata Álvarez

🧤 Arquera destacada: Salomé González

Rama Masculina

⭐ Jugador destacado: Thiago Cheuquepal

🧤 Arquero destacado: Nehemias Huinca

Desde la organización felicitaron a todos los equipos por el esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo demostrado durante la competencia, destacando además el acompañamiento de las familias y entrenadores que hacen posible el desarrollo de estas jornadas.

El torneo continúa consolidándose como un espacio de integración y formación para los jóvenes deportistas de la región, promoviendo valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo a través del deporte.