Festival de Boxeo por el 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci

En el marco de los festejos por el 110° aniversario de Ingeniero Jacobacci, el Municipio invita a la comunidad a disfrutar de una nueva jornada deportiva con un Festival de Boxeo.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 26 de septiembre, en el Gimnasio Municipal, con el inicio de la jornada y venta de entradas en puerta a partir de las 20:30 horas.

El festival contará con diferentes combates y tendrá como atractivo especial una pelea exhibición de Nicolás “Rocky” Águila, en una propuesta que busca reunir al deporte y a la comunidad en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse comunicándose con Alfredo “Papita” al 2944 914618.

La comunidad está invitada a acompañar esta propuesta deportiva y disfrutar de una noche a puro boxeo en Ingeniero Jacobacci.