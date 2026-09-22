Así se vivió la Semana del Estudiante en Pilcaniyeu

Pilcaniyeu vivió una semana llena de juegos, actividades, risas y encuentros junto a los estudiantes del nivel secundario, en el marco de la tradicional Semana del Estudiante.

Durante las jornadas, los grupos No Name, Tribu Verde y Monoblock participaron de distintas propuestas que combinaron desafíos, competencia, trabajo en equipo y mucha energía, generando espacios para compartir y disfrutar entre compañeros.

Uno de los momentos destacados se vivió durante la noche del sábado, con la realización de la elección de la Embajadora y el Embajador de la Primavera 2026, de la que participaron los equipos que fueron protagonistas de las diferentes actividades desarrolladas a lo largo de la semana.

En esta edición se presentaron 24 postulantes. Además, se realizó la elección de Princesa, Príncipe y Miss Simpatía.

Desde la organización felicitaron a todos los jóvenes que se animaron a participar y destacaron el acompañamiento de las familias y de toda la comunidad de Pilcaniyeu, que se sumó a las propuestas y disfrutó de una semana especialmente pensada para los estudiantes.

La Semana del Estudiante volvió a ser una oportunidad para celebrar la juventud, fortalecer los vínculos y compartir momentos entre toda la comunidad.