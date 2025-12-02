Noticia del día Regionales Valcheta

Familias de Valcheta recibieron la escritura

Ricardo Manrique 11 horas ago

Familias de Valcheta recibieron la escritura de su vivienda gestionada a través del IPPV y alcanzaron así el derecho tan importante de contar con su título de propiedad. Las entregas se dieron en el marco de los actos que encabezó su Interventor, Mariano Lavin.

El interventro Mariano Lavin junto a la Intendenta Yamila Direne, acompañó a cuatro familias que recibieron la escritura.

“Hoy desde IPPV les queremos dar nuestro reconocimiento y agradecimiento porque terminaron de pagar su vivienda y escritura para convertirse en propietarios, es decir, fueron vecinos cumplidores y eso nos permite recuperar la inversión para poder ejecutar servicios y viviendas para más familias”, enfatizó Lavin.

“De esta manera –prosiguió- sólo con fondos propios, estamos brindando las respuestas que podemos, por eso es importante que cada familia pague su vivienda”.

A su vez, el Interventor reconoció el esfuerzo que hace cada familia para pagar su casa y lograr el objetivo de ser dueños.

Vale destacar que tener el título de propiedad le permite vender o formalizar una herencia segura para sus seres queridos.

Es así que el Gobierno Provincial seguirá trabajando para que más familias rionegrinas puedan acceder a este derecho y proyectar un mejor futuro.

