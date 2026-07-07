Familias de 7 parajes podrán circular por un mejor acceso a Las Coloradas

Las familias de 7 parajes que viven y circulan por Las Coloradas dejaron atrás años de incertidumbre tras la obra hidráulica ejecutada por el Gobierno Provincial que permite garantizar un acceso seguro, mejorando su vida cotidiana y brindándoles previsibilidad en su día a día.
Durante mucho tiempo, circular por el sector significó afrontar un paso precario que, ante inclemencias climáticas, podía quedar totalmente inhabilitado, condicionando la rutina diaria y el desarrollo de familias de la región.
A través de las obras realizadas por Vialidad Rionegrina, esa realidad cambió. A partir de la nueva infraestructura, quienes transitan por Las Coloradas por motivos laborales, educativos, sanitarios o productivos cuentan con previsibilidad para poder llegar a destino sin obstáculos de circulación.
De esta manera, Río Negro da respuesta a una demanda histórica de la comunidad, mejorando las condiciones de transitabilidad y de vida de más familias, permitiéndoles organizar su rutina diaria sin depender de las condiciones climáticas.
Contar con un acceso confiable representa un cambio rotundo en la vida cotidiana de las familias: no solo fortalece su arraigo y mejora su calidad de vida diaria, sino que también les brinda una herramienta fundamental para desarrollar sus proyectos con mayor tranquilidad y seguridad.