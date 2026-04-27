Exitosa clínica de Newcom en Los Menucos con participación regional

La localidad de Los Menucos fue sede de la clínica de Newcom que se desarrolló durante los días viernes 24 y sábado 25, a cargo de la profesora Lorena Cuevas.

La actividad contó con la participación de inscriptos provenientes de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Sierra Colorada, Fernández Oro y la localidad anfitriona, generando un importante encuentro deportivo y de capacitación.

Durante las dos jornadas, los participantes compartieron intensas instancias de aprendizaje, llevándose herramientas y experiencias que fortalecen la práctica del Newcom en la región.

La propuesta fue organizada de manera conjunta entre el Municipio y el equipo de Newcom “Los Picapiedras”. Al cierre del encuentro, se realizó la entrega de diplomas a quienes participaron de esta primera clínica.

La actividad contó además con la presencia de la intendenta Mabel Yauhar, quien acompañó el desarrollo de la jornada y destacó la importancia de seguir promoviendo espacios deportivos inclusivos.