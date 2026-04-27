Valcheta inició la histórica siembra de césped en el Estadio Municipal

La localidad de Valcheta comenzó con la siembra de césped natural en el Estadio Municipal, un hecho histórico y muy esperado por la comunidad.

Esta intervención forma parte del Proyecto Parque de la Salud, una iniciativa integral que contempla la instalación de un moderno sistema de riego, la puesta en valor del estadio, la construcción de una cancha alternativa de fútbol y una nueva pista de atletismo.

La obra se lleva adelante de manera conjunta con el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Alejandro Echarren, y con la gestión de la intendenta Yamila Direne.

Desde el Municipio destacaron que este proyecto representa un avance significativo en infraestructura deportiva y recreativa, promoviendo hábitos saludables y generando nuevos espacios para el desarrollo de la comunidad.