Profundo pesar por el fallecimiento del comisario Luis Álvarez

La comunidad atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del jefe de la Subcomisaría 57 del balneario Playas Doradas, Luis Álvarez.

El oficial de la Policía de Río Negro había sufrido un principio de ACV y se encontraba internado en Viedma, donde permanecía en recuperación. Sin embargo, en la jornada de hoy, alrededor de las 18 horas, sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento.

Álvarez era oriundo de Los Menucos, por lo que sus restos serán trasladados a su localidad natal. Se prevé que el cortejo fúnebre parta desde Viedma durante la madrugada, alrededor de la 1:00, recorriendo la Ruta 23.

En ese marco, personal de la Comisaría 13 de Sierra Grande se sumará al acompañamiento, formando parte de la comitiva encabezada por el subcomisario Diego Paz.

Las muestras de afecto y acompañamiento no tardaron en multiplicarse, especialmente en la comunidad costera donde se desempeñaba, reflejando el respeto y cariño que supo ganarse en su labor.