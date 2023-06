Nahiara Arden representará a Sierra Colorada en el torneo de Power Lifting

Nahiara Arden es una atleta de fuerza que representará a Sierra Colorada y a la provincia de Río Negro en un torneo nacional de Power Lifting (PL), que se realizará en San Carlos de Bariloche del 15 al 20 junio.

El PL es un deporte que consiste en levantar el mayor peso posible respetando ciertas normas, y mediante movimientos como sentadillas, press banca y peso muerto. Hay diferentes modalidades, en esta oportunidad nuestra atleta competirá el jueves 15 en “especialista en banca” que consiste en 1 solo movimiento y el viernes 16 en la categoría RAW en la que no usará ningún accesorio (cómo podrían ser rodilleras, coderas y demás).

Nahi llegó a este torneo gracias a obtener el 1° puesto (campeona), en los clasificatorios que se realizaron en Viedma-Patagones y en Neuquén. Y está será su primera competencia nacional con solo 15 años.

Este deporte que requiere mucha disciplina y esfuerzo, no seria posible si ella no pusiera todo de si. Y así lo resalta su compañero y entrenador Franco Sosa: “quiero destacar sus tremendas cualidades como deportista. Su dedicación y amor a este deporte. El esfuerzo que implica pagarse los viajes, el entrenamiento, y es por eso que me gustaría que el pueblo la apoye y la acompañe a la distancia “.

A partir de mañana Naiara comienza su competencia y ustedes pueden seguir los detalles de este torneo en el instagram oficial de APL: @powerlifting.apl