Sierra Colorada tendrá su representante en el Mundial de Powerlifting

El Mundial de Powerlifting llega por primera vez a la Argentina y se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en un evento histórico para este deporte. Según informaron desde la página oficial de APL Powerlifting Argentina, el campeonato reunirá a los mejores atletas del mundo, ofreciendo una oportunidad única para vivir la fuerza y la pasión de esta disciplina.

En la jornada de ayer, la Intendenta Marta Ignacio se reunió y despidió a la deportista local Nahiara Arden, quien representará a Sierra Colorada en esta destacada competencia internacional. Nahiara se clasificó al Mundial tras consagrarse en la clase Élite durante el Campeonato Iberoamericano de Powerlifting 2024.

En esta nueva instancia, la joven deportista competirá en la categoría SubJunior 75 kg, tras un intenso período de preparación con entrenamientos específicos orientados a su participación mundialista.

Desde la Municipalidad de Sierra Colorada expresamos nuestro orgullo por su desempeño y compromiso, y le deseamos el mayor de los éxitos en este importante desafío.
Reafirmamos además nuestro apoyo constante al deporte local y a quienes, con esfuerzo y dedicación, representan a nuestra comunidad en cada competencia.

