Se volvió a reunir la Mesa de la Función Pública

El Gobierno Provincial presentó el estado de las cuentas públicas y confirmó que elabora una propuesta de actualización salarial para el último tramo del año.

Durante una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro brindó un informe detallado sobre el estado actual de las finanzas provinciales.

Luego, la Provincia asumió el compromiso de elaborar una nueva propuesta de actualización salarial orientada a cubrir el último tramo del año. El propósito central es sostener la previsibilidad para las y los trabajadores de la Administración Pública, administrando los recursos de todos los rionegrinos con responsabilidad fiscal.

La reunión de trabajo estuvo encabezada por la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; junto a la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid;la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y la Subsecretaría de la Función Pública Antonela Mestre. Por el sector gremial participaron Leticia Lapalma, en representación de ATE y Mónica Miranda, por UPCN