La construcción de 10 viviendas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) ya está en marcha en Ingeniero Jacobacci. La obra cuenta con financiamiento del Gobierno de Río Negro y es ejecutada por el Municipio.

El proyecto contempla la construcción de diez soluciones habitacionales y representa, además, un impulso para la economía local, a través de la generación de puestos de trabajo y la compra de materiales e insumos a proveedores de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que la obra no solo permitirá avanzar en materia habitacional, sino que también contribuirá a movilizar la actividad económica y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

La iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de vida de las familias jacobaccinas.