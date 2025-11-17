Provincia

El jueves comienza el pago por zona desfavorable a retirados y pensionados

Ricardo Manrique 5 horas ago

Desde este jueves, el Gobierno de Río Negro pagará una nueva cuota de la reparación histórica, acordada con policías retirados y pensionados, cumpliendo así con el compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck.

Esta semana la provincia destinará un total de $1.731 millones para abonar el concepto de zona desfavorable a 2.466 agentes de policía retirados y pensionados. El pago se realizará del siguiente modo:


• Jueves 20: cobrarán las personas entre 76 y 80, y mayores de 80 años.


• martes 25 cobrarán las personas entre 66 y 75 años.


• miércoles 26 cobrarán las personas menores de 65 años.


El Gobierno Provincial continúa avanzando en el cumplimiento del compromiso asumido con el sector, en el marco de una política que busca garantizar equidad y reconocer la labor de quienes dedicaron su vida a la seguridad de las y los rionegrinos.

En total, la medida representa una inversión de $23.700 millones y alcanzará a 4.627 agentes retirados y pensionados que recibirán el reconocimiento por el servicio brindado a la provincia.

