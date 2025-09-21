Están disponibles los padrones definitivos para las elecciones legislativas

Provincia

En el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, ya se encuentran exhibidos los padrones definitivos para los comicios en los que la ciudadanía rionegrina elegirá tres senadores nacionales titulares y tres suplentes; además de dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.

En este sentido, la Secretaría Electoral Nacional de Río Negro, dependiente del Juzgado Federal de Viedma, comunicó que los padrones ya están disponibles y podrán consultarse en los Juzgados de Paz, en las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web www.padron.gob.ar.

Las observaciones al padrón estarán habilitadas hasta el 26 de septiembre y sólo se admitirán aquellas vinculadas a correcciones de errores u omisiones, según lo establece el artículo 33 del Código Electoral Nacional.

Los documentos habilitados para votar son:

  • Libreta Cívica (LC)
  • Libreta de Enrolamiento (LE)
  • DNI tapa verde
  • DNI tapa celeste
  • DNI tarjeta en sus dos versiones

Cabe destacar que, aún cuando figure la leyenda “No válido para votar” en la primera versión del DNI tarjeta, dicho documento podrá ser utilizado. Se recuerda que el día de la elección cada ciudadano deberá concurrir con la última actualización de su DNI.

Asimismo, la Secretaría Electoral informó que se encuentran en marcha las capacitaciones para autoridades de mesa, delegados electorales y ciudadanía interesada. Estas instancias pueden realizarse de manera virtual, a través de la página www.capacitacionelectoral.gob.ar, mediante reuniones en línea organizadas por la Secretaría, o de forma presencial en el Juzgado Federal de Viedma y en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones para delegados electorales comenzaron el 5 de septiembre y se desarrollan todos los viernes a las 18 horas a través de la plataforma Meet.

Para consultas y mayor información, la Secretaría Electoral de Río Negro pone a disposición los siguientes canales de contacto:

Teléfonos: (2920) 422820 / 421876
Whatsapp: +54 9 2920 34-9370
Correo electrónico: jfviedma.secelectoral@gmail.com
Instagram: @secretariaelectoralrn.redes

