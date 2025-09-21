Fuerza Patria reunió a la militancia de Viedma y SAO junto a los candidatos

Con una masiva presencia de militantes, se desarrolló en la Unidad Básica Benito Martino de San Antonio Oeste y Viedma un nuevo acto de campaña de Fuerza Patria, que contó con la participación del candidato a senador Martín Soria, acompañado por sus compañeros de lista Leandro Costa Brutten, Héctor “Tata” Leineker y Zulma Romero.

El encuentro, que colmó la sede con cerca de 200 militantes y dirigentes, tuvo como anfitriona a la legisladora Ayelén Spósito, quien estuvo acompañada por sus pares José Luis Berros, Daniel Belloso y Fabián Pilquinao, además de concejales de Sierra Grande y referentes políticos de la zona.

Durante el acto, los oradores realizaron fuertes críticas al gobierno nacional de Javier Milei y al provincial de Alberto Weretilneck. En su discurso, Soria señaló que “San Antonio es un claro ejemplo de lo que representa la perversidad del ajuste de Milei, con los tarifazos que impactan en la virtual paralización de ALPAT, junto a la apertura de importaciones que afectan la competitividad de nuestra industria”. También remarcó la crisis que atraviesan la pesca, el turismo y la explotación portuaria, advirtiendo que “estas políticas de vaciamiento del Estado cuentan con la complicidad del gobierno provincial”.

Por su parte, Leandro Costa Brutten convocó a la militancia peronista a redoblar esfuerzos para alcanzar la victoria, mientras que el intendente de General Conesa, Héctor Leineker, advirtió que los municipios están “abandonados a la buena de Dios” frente al corrimiento del Estado nacional y provincial. En tanto, Zulma Romero agradeció la participación de la militancia y llamó a votar por Fuerza Patria el próximo 26 de octubre.

En su rol de anfitriona, Spósito sostuvo que “la ciudadanía no es estúpida y ya se dio cuenta del desastre que representa Milei”.

La recorrida de los candidatos continuará en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de escuchar y acompañar el dolor del pueblo ante la grave situación nacional y provincial. En ese marco, Soria llamó a votar por Fuerza Patria para comenzar a pavimentar el camino hacia la recuperación del gobierno nacional, provincial y municipal, enarbolando las banderas de Perón, Evita, Néstor y Cristina.