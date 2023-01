Está disponible el padrón provisorio para las elecciones: por 30 días se podrán efectuar reclamos

Ya está disponible el padrón provisorio para las elecciones provinciales que se desarrollarán el 16 de abril. Durante 30 días, la ciudadanía podrá verificar su correcta inscripción y, de ser necesario, efectuar reclamos por errores u omisiones.

El padrón puede consultarse en la página web del Poder Judicial de Río Negro, en el link https://jusrionegro.gov.ar/web/institucional/tribunal-electoral/padron-provisorio-buscar.php

Allí se introduce el número de documento, se selecciona el género y se tilda una leyenda de seguridad informática que dice “no soy un robot”.

De figurar en el padrón, en la pantalla aparecerán los datos de como figura cada ciudadano o ciudadana en el padrón: localidad, sección, tipo y número de documento, apellidos, nombres, clase (año de nacimiento), domicilio y género.

Fecha de corte

En el padrón provisorio se incluyen las novedades (cambios de ejemplar de su documento,

de domicilio, entre otras) producidas hasta el día 16 de enero de 2023. Es decir que si alguien cambió su lugar de residencia luego de esa fecha, no se verá reflejado en padrón provisorio.

Asimismo, se sumaron los nuevos electores que cumplan años hasta el 16 de abril de este año. De esta manera, las y los jóvenes que tengan 15 años pero cumplan antes de las elecciones, también pueden verificar su correcta inclusión.

Qué pasa si hay un error

Para canalizar los reclamos la Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio web. Las modalidades están disponibles en https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/reclamos_new.php. Allí, se selecciona la provincia de Río Negro. Por el momento, es el único distrito habilitado para este trámite.

En el mismo sitio hay un PDF para bajar con el instructivo para realizar los reclamos. También están explicadas paso por paso las alternativas. En la práctica, son dos: por un lado, un formulario electrónico directo para el caso que el ciudadano o ciudadana tenga posibilidades de digitalizar la documentación necesaria. Hay un cuadro donde se detalla cuales son los motivos del reclamo (error en los datos, domicilio incorrecto o desactualizado, nunca figuró en el padrón, naturalizados o argentinos por opción o denuncia por fallecimiento) y la documentación que es preciso adjuntar escaneada para cada circunstancia.

Para quienes no dispongan la posibilidad de digitalizar la documentación necesaria, existe la alternativa de hacerlo mediante un formulario papel que deberá ser presentado en la Secretaría Electoral Nacional Río Negro o en el Juzgado Electoral Provincial.

El formulario está disponible en la misma página, donde también se consignan las direcciones de los organismos donde deben presentarse.

Una última alternativa es bajar el formulario, llenarlo, y con la copia de los documentos correspondientes, ir al Juzgado de Paz más cercano. Río Negro cuenta con 49 Juzgados de Paz en localidades y parajes.

La versión del DNI

Entre los datos que se consigna en el padrón provisorio, se encuentra la versión del DNI. Para verificar si es la correcta, se debe comparar con el último DNI obtenido. La leyenda que aparecerá será EA, EB, EC, ED, y así sucesivamente. Significa Ejemplar A, Ejemplar B, Ejemplar C, Ejemplar D. Tiene que ver con la cantidad de veces que fue solicitado.

Teniendo en cuenta que no se podrá emitir el voto con una versión anterior del DNI que la que figura en el padrón, es importante cotejar ese dato.