Elecciones: ya están disponibles los padrones definitivos

través de un comunicado, la Secretaría Electoral Nacional de Río Negro, dependiente del Juzgado Federal de Viedma, informó que conmotivo de las Elecciones Legislativas 2025 ya se encuentran disponibles los padrones definitivos realizados para dichos comicios. Los mismos se encuentran exhibidos en los Juzgados de Paz, en las Sucursales del Correo Argentino y en el sitio web https://www.padron.gob.ar.

En el comunicado, la Secretaría hizo saber que “sólo serán admitidas las reclamaciones que estén referidas exclusivamente a enmiendas de erratas u omisiones sobre dicho padrón definitivo (art. 33 del CEN) hasta el día 26/09/2025.”

Los documentos válidos para votar son:

LC – Libreta Cívica

LE – Libreta de Enrolamiento

DNI tapa verde

DNI tapa celeste

DNI tarjeta en sus dos versiones

A pesar de la indicación de “No Válido para Votar” en DNI tarjeta primera versión, podrá ser utilizado para votar en las próximas elecciones.

Se recuerda que para votar se debe ir el día de la elección con la última actualización del documento que haya realizado.

También se recuerda que están en curso las capacitaciones para el cumplimiento de la función de Autoridad de mesa. La misma podrá ser realizada a través de la página de la Cámara Nacional Electoral www.capacitacionelectoral.gob.ar o por las distintas posibilidades que ofrece La Secretaría Electoral Nacional de Río Negro dependiente del Juzgado Federal de Viedma:

1) en vivo todos los miércoles y viernes a partir del miércoles 3/9 a través de la herramienta MEET en el enlace meet.google.com/nau-rwtr-pcx a las 18 hs. continuando en el enlace meet.google.com/tks-dhbf-xvh a partir de las 19 hs.

2) Capacitaciones Presenciales en el hall central del Juzgado Federal de Viedma -sito en San Martín N° 189 esquina Belgrano- los días miércoles a partir del 3/9 a las 18 hs.

3) Capacitaciones Presenciales en diferentes localidades de la provincia, en fechas y lugares que se encuentran publicados en el enlace https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

La capacitación para Delegados Electorales se está llevando a cabo desde el día viernes 5 de septiembre de 2025, todos los viernes a las 18 hs. a través de la plataforma meet en el enlace meet.google.com/ntb-ffmy-dpq.

Contacto:

Telefono: (2920) 422820/421876

Whatsapp: +54 9 2920 34-9370

Correo electrónico: jfviedma.secelectoral@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/secretariaelectoralrn.redes/