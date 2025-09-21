Provincia

Comenzó la segunda edición del curso “Gestión Bibliotecaria”

Ricardo Manrique 18 horas ago

Con más de 200 inscripciones, inició la segunda cohorte de la capacitación en “Gestión Bibliotecaria”. Este curso es impulsado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) con el objetivo de fortalecer las capacidades organizativas y comunitarias de quienes lideran bibliotecas.

Diseñada por expertos, esta capacitación reconoce a quienes lideran bibliotecas y su papel esencial en la construcción de ciudadanía y el acceso a la información.

En un contexto de transformación digital, las bibliotecas populares son cruciales para garantizar el derecho a la información y fomentar una ciudadanía activa.

El curso está dirigido a trabajadores de bibliotecas populares, miembros de comisiones directivas y gestores culturales. Los objetivos incluyen formar profesionales capaces de gestionar y promover el acceso a la información, contribuyendo al fortalecimiento social y cultural de las comunidades.

Con seis módulos que abarcan desde la gestión administrativa hasta la gestión cultural, los participantes accederán a 28 horas cátedra de clases virtuales y materiales didácticos. La evaluación incluirá ejercicios prácticos y un examen final integrador.

El curso tiene modalidad virtual autogestionado y se dicta por la plataforma de capacitación del IPAP https://capacitacionesipap.rionegro.gov.ar/course/view.php?id=152

Esta es una oportunidad valiosa para potenciar el impacto de las bibliotecas populares en Río Negro y asegurar su papel como pilares en el acceso a la información.

Para más consultas se puede escribir a gestioncapacitacionipap@gmail.com.

