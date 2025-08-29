“Estamos fortaleciendo los traslados de pacientes del sistema de salud”

El Secretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Salud, Sergio Wisky, destacó el anuncio realizado por el Gobernador Alberto Weretilneck sobre la incorporación de nuevas ambulancias para los 36 hospitales de la provincia. “En una provincia tan grande como la nuestra, era fundamental realizar una fuerte inversión en las unidades de traslado”, destacó.

El funcionario destacó que se trata de unidades de última generación, que permitirán reforzar el sistema de salud provincial, respetando la jerarquización de los hospitales en cada una de las zonas sanitarias de la provincia, que además de equipamiento de última generación contarán con conectividad.

Según el detalle de la incorporación, se sumarán 11 ambulancias de alta complejidad destinadas a General Roca, Allen, Villa Regina, Cipolletti, Choele Choel, Río Colorado, Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Bariloche e Ingeniero Jacobacci.

Además, se incorporarán 25 ambulancias de baja complejidad, que serán distribuidas en General Roca, Cervantes, Ingeniero Huergo, Villa Regina, Chichinales, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande, Fernández Oro, Choele Choel, Chimpay, Luis Beltrán, Lamarque, Coronel Belisle, Viedma, General Conesa, Valcheta, Las Grutas, Guardia Mitre, El Bolsón, Maquinchao, Los Menucos, y dos unidades destinadas al SIARME.

Además se entregarán 7 ambulancias 4×4 a los hospitales de El Cuy, El Bolsón, Ñorquinco, Comallo, Pilcaniyeu, Sierra Colorada y Ramos Mexia, que permitirán mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial.

“Se incluyen en la compra además 37 vehículos utilitarios que complementan esto, así la ambulancia es utilizada solo para los pacientes que necesitan ser trasladados acostados, y 22 más para logística de los hospitales”, detalló Wisky.