Renovación histórica: Weretilneck entregó más de 80 vehículos para salud

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma la entrega de más de 80 vehículos para el sistema público de salud, entre ellos 43 ambulancias totalmente equipadas, que serán utilizadas por los hospitales de la provincia y el servicio de emergencias SIARME. La renovación alcanza la totalidad del parque automotor destinado al traslado de pacientes.

El Gobernador destacó que esta política sanitaria es parte de una estrategia integral de salud pública que combina política sanitaria, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, tecnología e insumos. “Si uno de estos pilares falta, el sistema no funciona. Por eso tomamos la decisión de fortalecer cada uno de ellos”, remarcó.

Al referirse al rol de las ambulancias y los vehículos sanitarios, señaló que “la incorporación de estas unidades de alta complejidad tiene que ver con garantizar atención rápida y segura para los casos críticos, especialmente en una provincia extensa y diversa como la nuestra”. Y agregó que la decisión responde a una lógica de equidad territorial: “No importa si es una ciudad grande o un paraje pequeño, todos deben recibir la misma atención. El desafío es que ningún rionegrino se sienta olvidado”.

Weretilneck subrayó que esta inversión “forma parte de una política sanitaria que va mucho más allá de un acto puntual: es la expresión de un Estado presente que cuida, previene, equipa y acompaña a su gente, con decisiones estratégicas que perduran en el tiempo”.

La inversión provincial supera los $5.800 millones y marca un hito histórico para el sistema de salud rionegrino, tanto por la magnitud del equipamiento incorporado como por su alcance territorial.

“La distribución geográfica de los vehículos se realizó en base a un relevamiento que el Ministerio, junto a los 36 hospitales, llevó adelante durante el último año, teniendo en cuenta el parque automotor existente (132 ambulancias), la cantidad y característica de los traslados que se realizan en cada zona sanitaria y los informes periódicos de los jefes de choferes”, explicó el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

“En Río Negro contamos con una estrategia de traslados que prioriza cada necesidad sanitaria. Los pacientes en condición crítica o inestable son trasladados en ambulancias, mientras que los ambulatorios que deben llegar desde un paraje o un barrio alejado al hospital de referencia lo hacen en vehículos utilitarios o camionetas. Por eso es tan importante renovar la flota: cada unidad 0 km que entregamos hoy fortalece el trabajo de los hospitales y garantiza atención oportuna en todo el territorio”, destacó el Ministro.

La jornada contó con la presencia del presidente del Banco Patagonia, Oswaldo Parré, quien agradeció la invitación del Gobernador, para presenciar esta entrega de móviles que van a servir para los rionegrinos: “Acompañamos la decisión del Gobierno Provincial de dotar de camionetas para facilitar la interconexión de los vecinos de las diversas Comisiones de Fomento y acompañamos a diversos municipios en su necesidad de mejorar los accesos de los vecinos y el mantenimiento de los corredores viales, junto con la planificación del desarrollo local”.