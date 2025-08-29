Copa Robótica Argentina: “Fue una experiencia única”

La participación rionegrina en la Copa Robótica Argentina sigue dando que hablar porque no solo fue una gran experiencia desde lo educativo sino también desde el punto de vista humano, en donde estudiantes de Río Negro generaron un intercambio con sus pares de otras provincias y convivieron en una jornada competitiva.

Los y las estudiantes del CET 27 de Fernández Oro tuvieron un gran recibimiento en su localidad tras quedarse con el segundo puesto del torneo. Y esa misma emoción la vivió cada uno de los participantes porque como dijo Ciro del CET 34 de Los Menucos “Fue una experiencia única”.

Ni bien finalizó el certamen, Felipe de la ESRN Don Bosco de Bariloche, contó que “estuvo muy bueno todo, la verdad que fue una experiencia muy renovadora en el sentido de forma de pensar, cosas que nos llevamos a nuestras casas de aprendizaje y cosas buenas, positivas que sacamos de la competencia”.

Establecimientos de distintos puntos de la provincia participaron de la Copa Robótica y en ese sentido, Felipe recomendó hacerlo en próximas ediciones: “Lo primero que les diría es que se anoten, que lo intenten, que no es algo lejano, todo conlleva un esfuerzo claramente, un compromiso pero es una experiencia que está muy buena y que es lograble. Creo que no somos los únicos que teníamos muy poca experiencia y pudimos llegar a una instancia final y pasar una experiencia genial y única”.

Para Oliverio, de la misma escuela, resultó una vivencia completamente nueva: “Yo al menos no había vivido nada como esto, aprendí un montón de cosas y recuperé conocimientos que antes tenía y capaz me había olvidado”.

Dante, también de la ESRN Don Bosco de Bariloche, explicó que todo el trabajo previo para llegar a la final “nos sacó de nuestro lugar de confort, conocimos un montón de gente nueva de muchos lugares del país , hicimos un montón de contactos, gente re copada, sentimos un ambiente muy dulce, muy agradable en la competencia”.

Juan Diego del CET 34 de Los Menucos también dijo lo suyo y destacó un aspecto muy importante y que engloba a todos los chicos y chicas que participaron “Nos permitió aprender mucho, sobre todo de programación, y obviamente compañerismo para superar los distintos desafíos”.