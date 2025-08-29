Ambiente: nueva inspección del Proyecto Minero Calcatreu

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático Provincial verificó avances en accesos, piletas y campamento del Proyecto Calcatreu, que prevé iniciar producción en 2026 con una inversión de USD 250 millones y fuerte impacto económico regional.

Se realizó una nueva inspección técnica en el Proyecto Minero Calcatreu con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las resoluciones ambientales que regulan su desarrollo. La fiscalización incluyó el recorrido por caminos de acceso, el sector de polvorín, áreas de combustibles, patios de residuos y el avance en las piletas y el PAD de lixiviación, así como la zona donde se ubicará la futura planta operativa.

El proyecto, que prevé producir oro y plata a partir de 2026, representa una inversión estimada en USD 250 millones. La infraestructura contempla un campamento central con 40 módulos habitacionales y un esquema de construcción que demandará más de 300 empleos directos y 400 indirectos, con prioridad para mano de obra y servicios de la región.

En Ingeniero Jacobacci ya se percibe el impacto económico: proveedores locales abastecen productos y servicios al emprendimiento, generando nuevas oportunidades comerciales y dinamizando la actividad regional. Solo en la primera etapa, se registraron adquisiciones por más de $955 millones, de los cuales una parte significativa correspondió a empresas locales.

“Este seguimiento minucioso reafirma nuestro compromiso con un desarrollo minero responsable, que combine crecimiento y cuidado del ambiente”, sostuvo Nicolas Jurgeit, Subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental.

La inspección fue realizada por personal técnico de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, en coordinación con la Secretaría de Minería y representantes de la empresa a cargo del proyecto.