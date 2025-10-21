Provincia

Cooperativas y Mutuales: extienden plazo para carga de socios y autoridades

Ricardo Manrique 3 días ago

La Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro informó que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso una prórroga para que las entidades cumplan con la carga digital de sus registros de asociados y autoridades.

A través de la Resolución INAES 2147/2025, se amplía en 60 días corridos el plazo establecido originalmente por la Resolución 756/2025, que fijaba la fecha límite para completar la carga inicial en el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades.

Con esta prórroga, el nuevo vencimiento para cumplir con la normativa será el 10 de diciembre de 2025. Esta extensión busca brindar a las cooperativas y mutuales un tiempo adicional para ordenar sus registros internos y transmitir la información de manera correcta a través del sitio web institucional del INAES.

Desde la Subsecretaría se recuerda que la carga de datos en el sistema es obligatoria para todas las entidades, sin distinción de su objeto social ni de los servicios que presten.

Se recomienda aprovechar este plazo adicional para garantizar el cumplimiento adecuado y en tiempo de la normativa vigente, fortaleciendo así la transparencia y la gestión institucional del movimiento cooperativo y mutual en Río Negro.

