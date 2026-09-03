Más empleo privado: Río Negro se destaca y marca un rumbo propio

Río Negro marca la diferencia en un escenario nacional de caída del empleo: entre fines de 2023 y mayo de 2026 sumó cerca de 3.800 puestos privados formales, un 3,4% más, y se ubicó como la segunda provincia con mayor crecimiento del país. En mayo alcanzó los 111.300 trabajadores registrados, un 3,7% más que un año atrás, mientras a nivel nacional el empleo privado cayó 3,8%, según datos del SIPA.

Detrás de estos indicadores hay una estrategia provincial que combina generación de empleo, capacitación y defensa del trabajo local. El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) conecta a empresas con quienes buscan trabajo: durante el primer semestre gestionó búsquedas para 1.400 puestos y reunió más de 12.500 currículums.

A través de Empleo Joven Rionegrino, la Provincia incentiva la contratación de jóvenes de 18 a 23 años y, junto a universidades, escuelas técnicas, cámaras, sindicatos, empresas y fundaciones, impulsa capacitaciones orientadas a los perfiles que demanda la nueva matriz productiva. La propuesta incluye programas para el sector energético, cursos técnicos y acciones para fortalecer el vínculo entre la educación y el mundo laboral.

Esta política también acompaña los grandes proyectos productivos. En Calcatreu, por ejemplo, la Provincia intervino para garantizar los compromisos laborales, con la incorporación de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, señaló que “Río Negro está viviendo una transformación productiva enorme y nuestra responsabilidad es lograr que tenga identidad rionegrina. No queremos solamente inversiones: queremos empresas que contraten trabajadores de acá, proveedores locales que crezcan, jóvenes que encuentren su primera oportunidad y familias que puedan desarrollarse donde eligieron vivir. El crecimiento tiene que traducirse en trabajo rionegrino”.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó: “Río Negro tiene talento, conocimiento y trabajadores con una enorme capacidad. Como Estado debemos potenciar ese capital humano, generar las capacitaciones necesarias y vincularlo con las empresas para que, cuando aparezca una oportunidad, haya un rionegrino preparado para aprovecharla. Defender el empleo local también significa prepararnos para los trabajos que vienen”.

La estrategia apunta ahora a extender este crecimiento a todo el territorio. Los desarrollos energéticos, mineros y de infraestructura se proyectan como nuevos motores de empleo, junto al turismo, la producción, el comercio, los servicios, las economías regionales y las pymes. El desafío es diversificar la economía y lograr que cada inversión deje capacidad instalada, conocimiento y más trabajo para los rionegrinos.