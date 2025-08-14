Provincia

Empezaron a cobrar el piso mínimo los retirados y pensionados de la Policía

Ricardo Manrique 2 días ago

Los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro comenzaron a percibir el piso mínimo garantizado, una medida que representa un aumento significativo y un alivio económico para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la fuerza.

Cabe destacar que esta implementación es el resultado de una decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck, destinada a mejorar la calidad de vida de este sector.

La puesta en marcha de este derecho fue posible gracias al trabajo sostenido y fundamental de la Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad y Justicia, que acompañó todo el proceso técnico y administrativo necesario para hacer efectiva esta política pública.

Los beneficiarios verán reflejado este ingreso en sus recibos bajo el ítem: “Complemento haber mínimo garantizado Gobierno de la Provincia de Río Negro – Ley N° 5505”, cuyo monto variará según la situación individual de cada persona.

